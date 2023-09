Bad Wimpfen (ots) -In der aktuellen Ökotest-Ausgabe machen Lidl-Eigenmarken aus dem Food- und Near-Food-Bereich erneut mit sehr guten Ergebnissen auf sich aufmerksam. Der "Golden Sun Bio Basmati Reis" überzeugt sowohl geschmacklich als auch in Bezug auf seine Inhaltsstoffe. Er schneidet als Einziger aus der Kategorie "Basmati-Reis" mit dem Gesamturteil "Sehr gut" ab.Auch im Near-Food-Bereich überzeugt eine Lidl-Eigenmarke auf ganzer Linie: Das "Cien Men After Shave Balsam Sensitive" erhält die Gesamtbewertung "Sehr gut". Der Balsam fällt durch seine guten Inhaltsstoffe qualitativ positiv auf und ist deshalb auch für sensible Haut besonders geeignet. Mit seinem günstigen Preis von 2,35 Euro pro 100 Milliliter ist er zudem nicht nur einer der Besten, sondern gehört auch zu den günstigsten Aftershave-Balsamen im Test.Die Ergebnisse im Food- als auch im Near-Food-Bereich machen erneut die Kernkompetenz von Lidl deutlich: gute Qualität zum gewohnt günstigen Preis.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5609080