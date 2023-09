Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die großen Notenbanken haben ihre Zinsentscheidungen getroffen, so die Analysten der Helaba.FED und SNB hätten stillgehalten, würden aber einen weiteren Schritt nicht ausschließen. Auch das geldpolitische Komitee der BOE habe sich mit einer knappen Mehrheit von fünf zu vier Stimmen für unveränderte Leitzinsen ausgesprochen. Heute Morgen hätten die Währungshüter der BoJ beschlossen, an der lockeren Geldpolitik festzuhalten, was weitgehend erwartet worden sei und für wenig Aufsehen gesorgt habe. Der Yen habe etwas nachgegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...