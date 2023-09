Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Bahn refinanziert sich über eine Anleihe (ISIN XS2689049059/ WKN A351ZK) mit 600 Millionen Euro bis zum 20.09.2027, so die Börse Stuttgart.Gezahlt werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 3,5%, die erste Zinszahlung erfolge am 20.09.2024. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von Moody's gebe es ein Aa1 Rating. (Bonds weekly Ausgabe vom 21.09.2023) (22.09.2023/alc/n/a) ...

