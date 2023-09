Die EnBW hat als erster Anbieter den Meilenstein von bundesweit 1.000 Schnellladestandorten erreicht. An diesen stehen über 3.500 Ladepunkte zur Verfügung. Bis 2030 sollen es etwa acht Mal so viele sein. Mit der nun vierstelligen Zahl an Schnellladestandorten ist die EnBW bereits heute die Betreiberin des größten Schnellladenetzes Deutschlands - kein anderes Unternehmen hat derzeit 1.000 Standorte in Betrieb. Das Energieunternehmen hat kürzlich seine ...

