Kürzlich sorgte Vonovia für viel Aufsehen mit der Ankündigung, den Bau von rund 60.000 Wohnungen auf Eis zu legen, bis die Marktlage sich wieder verbessert hat. Der Zeitpunkt für einen solchen Schritt mag aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar sein. Angesichts des eklatanten Wohnungsmangels in Deutschland schrillen aber bei vielen die Alarmglocken. So auch bei der Gewerkschaft IG Bauen.Anzeige:Jene fürchtet um einen Verlust von Arbeitsplätzen, sollte die Lage sich nicht schnell bessern. Eben dies könne man sich in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...