NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide nach einem Treffen mit dem Konzernchef auf "Neutral" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Der Gase-Konzern profitiere dem Gespräch zufolge von der Energiewende und der hohen Aktivität der Kunden, wodurch er entsprechend seiner eigenen Ziele zur Investmentrendite selektiv vorgehen könne, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Manager gehe zudem davon aus, dass der Wandel hin zu einem effektiven Preismanagement und die Einsparungen die Margenlücke zu den US-Wettbewerbern mit der Zeit verkleinern dürften./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 17:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2023 / 00:51 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120073

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken