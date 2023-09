Nach dem katastrophalen Kurssturz der letzten Tage startet die MTU Aero Engines-Aktie (WKN: A0D9PT) am Freitag mit einem leichten Plus von knapp über 1% in den Handelstag und ist damit einer der Spitzenreiter im DAX. Gibt es endlich gute Nachrichten, die das Kursdebakel des Triebwerksherstellers beenden könnten? MTU Aero Engines vorgestellt MTU Aero Engines entwickelt, fertigt, vertreibt und wartet Triebwerke in zivilen und militärischen Flugzeugen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...