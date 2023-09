Die Hochtief-Aktie ist am Freitag das Schlusslicht im MDAX. Nach dem 3-Jahres-Hoch in der vergangenen Woche bei einem Kurs von 101,00 Euro folgten Gewinnmitnahmen. Am Mittwoch hat der MDAX-Titel erneut die 100-Euro-Marke getestet, konnte den Widerstand jedoch nicht überwinden. Das ist der Grund.Die französische Großbank Société Générale hat Hochtief am Freitag von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 91,80 auf 103,60 Euro angehoben. Nach der verdienten, starken Rally sei es Zeit für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...