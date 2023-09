EQS-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad führt die Folgefinanzierung der BBQ Marke Burnhard an



22.09.2023 / 11:38 CET/CEST

Heliad führt die Folgefinanzierung der BBQ Marke Burnhard an

Frankfurt am Main, September 22, 2023 - Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5) beteiligt sich erneut bei Burnhard durch eine Folgefinanzierung im mittleren einstelligen Millionenbereich. Die Folgefinanzierung von insgesamt EUR 20 Millionen, bestehend aus Eigenkapital und verlängerten Finanzierungslinien, dient der Entwicklung skalierbarer Strukturen und Prozesse, um den starken Wachstumskurs fortzusetzen. Seit 2018 revolutioniert BURNHARD den deutschen Markt für Grillgeräte. Das Produktangebot umfasst Gasgrills, Pizzaöfen, Smoker und zugehöriges Zubehör, welches unter anderem mit dem Red Dot Design und dem German Design Award prämiert wurde. Mit dem Direct-to-Consumer Vertrieb in Deutschland und den Niederlanden, sowie mit Vertriebspartnern in Israel und der Schweiz wuchs die Marke in weniger als fünf Jahren auf 40 Millionen Euro. "Wir arbeiten sehr eng mit Kunden und Influencern zusammen und lassen das Feedback in unsere tägliche Arbeit einfließen. Durch unser Direktvertriebsmodell und unsere agile Struktur sind wir in der Lage schnell auf Marktveränderungen zu reagieren, was in der aktuellen Zeit ein entscheidender Vorteil ist.", kommentiert Unternehmensgründer und CEO Marius Fritzsche-Rüschenbeck. "BURNHARD verkauft ein Lebensgefühl, den Grill gibt es umsonst dazu. Sich im BBQ-Segment zu differenzieren ist nicht einfach, aber BURNHARD hat einen Nerv getroffen und liefert eine Qualität, die in der Preisklasse einzigartig ist. Wir freuen uns sehr mit dem Team die nächste Phase des Wachstums mitzugestalten.", sagt Falk Schäfers, co-CEO von Heliad. Über BURNHARD BURNHARD ist eine Marke der Springlane GmbH. Seit Gründung im Jahr 2018 mischt die Community Brand den traditionell besetzten Markt für Grillgeräte in Deutschland auf. Mit seinem D2C Ansatz in Deutschland und Holland, sowie mit Vertriebspartnern in Israel und der Schweiz setzt BURNHARD nach fünf Jahren 40 Millionen Euro um. Dabei reicht das Produktsortiment von Gasgrills, über Pizzaöfen bis hin zu Smokern und dem passenden Zubehör. Am Standort Düsseldorf arbeiten Grillexperten, Digitalexperten, Produktentwickler und Ingenieure in direktem Austausch mit der stetig wachsenden BURNHARD Community daran, die besten Produkte zu entwickeln und das Feuer für Outdoor-Cooking zu entfachen. Im BURNHARD Showroom in Düsseldorf und bei ausgewählten Fachhändlern in Deutschland und Österreich können Interessenten die Produkte anfassen und sich beraten lassen. Bestel-len lässt es sich jederzeit bequem auf www.burnhard.de. Weitere Informationen und brand-heiße BBQ-Hacks gibt es regelmäßig auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube in der BBQ Madness. Über Heliad Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte Investment Gesellschaft mit dem Ziel sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen, unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft, mit der Absicht, die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partnern Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten. Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur von Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments. Weitere Informationen über Heliad finden Sie unter www.heliad.com. Kontakt Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Phone: +49 69 71 91 59 65 0 E-Mail: investor-relations@heliad.com



