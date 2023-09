London (www.anleihencheck.de) - Die US-Renditen stiegen im Anschluss an die Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (FED) in dieser Woche auf neue Höchststände, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Die FED habe die Zinsen unverändert gelassen. Die Währungshüter würden sich jedoch vorbehalten, sie in diesem Jahr noch einmal anzuheben. Projektionen, die weniger Zinssenkungen im Jahr 2024 erwarten lassen würden, hätten ebenfalls auf die Stimmung gedrückt. Der Gedanke, dass die Zinsen länger hoch bleiben würden, setze sich immer stärker durch. ...

