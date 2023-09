Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat zunächst keine weiteren Anpassungen an ihrer Geldpolitik vornehmen wollen, so die Analysten der NORD LB. Die Notenbank werde aber agieren, sobald die relevanten Entscheidungsträger der Auffassung seien, dass das Inflationsziel der Zentralbank nachhaltig erreicht worden sei. Man wolle bei der Neuausrichtung der Geldpolitik in Japan auf jeden Fall nur sehr vorsichtig vorgehen. Dieses Verhalten sei vor allem einem aktiven Risikomanagement durch die Notenbank geschuldet - die Bank of Japan wolle aufgrund ihrer historischen Erfahrungen insbesondere die Rückkehr von Deflationsgefahren vermeiden. Die aktuellen Entwicklungen am Devisenmarkt dürften aber schon recht bald weitere Anpassungen am Prozedere bei der Yield-Curve-Control auslösen. Der vom Finanzministerium dezent hinter den Kulissen ausgeübte Druck sollte entsprechende Maßnahmen erforderlich machen. "Echte" Leitzinsanhebungen würden aber noch auf sich warten lassen! (22.09.2023/alc/a/a) ...

