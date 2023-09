Der Schweizer Bushersteller Hess hat zwei große Aufträge über insgesamt 248 E-Busse aus Lyon und Genf erhalten. Am Stammsitz in Bellach und im portugiesischen Porto erweitert das Unternehmen unterdessen seine Produktionskapazitäten. Hess wird in den kommenden vier Jahren konkret 127 elektrische Gelenkbusse nach Lyon sowie 121 elektrische Gelenk- und Doppelgelenkbusse an den Genfersee liefern. Die Verträge beinhalten zudem die Lieferung der Ladeinfrastruktur ...

