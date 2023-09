60 Milliarden Euro nahm Bayer vor rund fünf Jahren in die Hand, um die heutige Tochter Monsanto zu übernehmen. Heute ist die Marktkapitalisierung des gesamten Konzerns von dieser Marke weit entfernt. Ob sich die Leverkusener mit dem Schritt einen Gefallen getan haben, darüber lässt sich streiten. In jedem Fall haben sie sich eine Menge Ärger und Rechtsstreitigkeiten ins Haus geholt.Anzeige:Wie die "Rheinische Post" berichtet, muss sich Bayer (DE000BAY0017) bzw. Monsanto in den USA nun mit der nächsten Klage herumschlagen. ...

