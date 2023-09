DJ Deutsche Börse veröffentlicht endgültiges Ergebnis für Simcorp-Erwerb

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse hat nun auch die endgültigen Ergebnisse für die im Zusammenhang mit der Übernahme der dänischen Simcorp A/S angedienten Aktien veröffentlicht. Diese weichen geringfügig von den vorläufigen Ergebnissen ab, die der Eschborner Börsenbetreiber vor zwei Tagen veröffentlicht hatte.

Wie die Deutsche Börse mitteilte, hält sie nun nach dem Ende der Angebotsfrist am Dienstag mindestens 37,03 Millionen Simcorp-Aktien. Diese entsprechen 91,42 Prozent der Simcorp-Aktien und Stimmrechte bzw mindestens 93,97 Prozent, wenn man die gut 1 Milliarde Simcorp-Treasury-Aktien herausrechnet. Die vorläufigen Zahlen hatten 91,11 Prozent und 93,65 Prozent betragen.

Angenommen wurde das Angebot den Angaben zufolge für rund 36,9 Millionen Simcorp-Aktien bzw 91,12 Prozent des Aktienkapitals/der Stimmrechte. Weitere 121.882 Simcorp-Aktien erwarb die Deutsche Börse laut Mitteilung im Markt zum Marktpreis, der aber den Preis des Überangebots von 735,00 dänischen Kronen nicht übertraf. Der Abschluss des Angebots ist für den 29. September vorgesehen.

Da die Deutsche Börse nun mehr als 90 Prozent an Simcorp hält, strebt sie so bald wie möglich eine Akquisition der verbliebenen Minderheitsanteile nach dänischen Vorschriften an. Darüber hinaus strebt die Deutsche Börse an, die Notierung der Simcorp-Aktien an der Nasdaq Kopenhagen einzustellen. Der fast 4 Milliarden Euro schwere Kauf der dänischen Softwareschmiede ist bei den Aktionären nicht gut angekommen. Sie monieren den hohen Kaufpreis. Einige Analysten befürchten eine Verwässerung der EBITDA-Marge und sehen zudem Umsetzungsrisiken.

September 22, 2023 05:31 ET (09:31 GMT)

