Die Weltkonjunktur erholt sich nicht so wie erhofft. Dementsprechend müssen immer wieder Analysten ihre Gewinnschätzungen für zyklische Unternehmen wie etwa BASF reduzieren. Dies tat gestern etwa Stifel. Die Experten gehen sogar davon aus, dass die Ludwigshafener ihre EBIT-Ziele erneut nicht erreichen können.Auch die Schweizer Großbank UBS ist derzeit skeptisch. So hat Analyst Geoff Haire das Kursziel für die BASF-Titel vor den am 31. Oktober erwarteten Quartalszahlen von 40 auf 37 Euro gesenkt ...

