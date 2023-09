Bank of Japan lässt Zinsen im Negativbereich

Werbung







Die japanische Zentralbank belässt ihre Kurzfristzinsen weiterhin im Negativbereich, Begründung hierfür ist neben der Wirtschaft die Inflation im Währungsraum. Auch blieben sowohl das Referenzband, als auch die harte Obergrenze für die Langfristzinsen weiterhin unverändert.



Die Bank of Japan verkündete am Freitagmorgen, an ihrer ultralockeren Geldpolitik festzuhalten, um die Inflation auf dem Inflationsziel von 2% zu stabilisieren. Die Kurzfristzinsen verbleiben somit bei minus 0,1%, die Zinsen auf 10-jährige Staatsanleihen bleiben mit einem Spielraum von jeweils 50 Basispunkten nach oben und unten hin bei 0%. Als absolute Obergrenze für die Langfristzinsen wird weiterhin 1% genannt. Auf der ganzen Welt ist die japanische Volkswirtschaft bekannt für ihre anhaltenden Niedrigzinsen. Durch die niedrigen Zinsen verliert der japanische Yen ebenso im internationalen Handel an Wert, Importe werden somit für die japanische Bevölkerung immer teurer. Weiterhin gilt die japanische Währung nach dem US-Dollar und dem Euro als eine der wichtigsten Währungen der Welt. Daneben krönt sich die asiatische Volkswirtschaft mit dem unrühmlichen Titel der höchsten Staatsverschuldung, diese liegt Stand April 2023 bei über 220%.









Gut informiert ins Wochenende



Quelle: HSBC