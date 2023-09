Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England (BoE) hat mit gestrigem Tag vorerst das Ende ihres Zinserhöhungszyklus eingeleitet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nachdem sowohl Inflation als auch Kerninflation (exkl. Energie und Nahrungsmittel) des Monats August unter den Vormonatswerten und den Analystenprognosen gelegen hätten, sollte dies nicht weiter überraschend sein. Dennoch sei die Abstimmung innerhalb der BoE-Mitglieder sehr knapp ausgefallen. Während sich fünf der Mitglieder für eine Zinspause eingesetzt hätten, hätten vier für eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte gestimmt. Dies verdeutliche die hohe Unsicherheit in Bezug auf die künftige Entwicklung der Wirtschaft, sowie Konjunktur in Großbritannien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...