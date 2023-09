Der E-Mobility-Sektor zeigt ein dynamisches Wachstumsmomentum. Aber: Der Siegeszug von Elektrofahrzeugen ist eng damit verknüpft, dass die Lade-Infrastruktur ausgebaut wird. Während es in Europa und insbesondere in Deutschland noch an vielen Ecken und Enden hakt, scheinen die Weichen im amerikanischen Markt bereits gestellt. So wird damit gerechnet, dass bis 2030 mehr als 100 Mrd. $ in den Aufbau einer Lade-Infrastruktur investiert werden, der Großteil davon in Hardware, Software und Installationen zur Nutzung durch Pkws.Noch eine weitere Schätzung gibt es bereits im Markt. Diese geht davon aus, dass über 80 % der Ladestationen eher im häuslichen Bereich angesiedelt sein werden, der Rest an öffentlich zugänglichen Plätzen. Und insbesondere um diese knapp 20 % streiten inzwischen mehrere Firmen, wobei Tesla mit seiner bereits vorhandenen Infrastruktur derzeit als Platzhirsch und Maß aller Dinge gilt.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 38/2023.Den vollständigen Artikel lesen Sie im aktuellen Brief.Weitere Themen in dieser Ausgabe u. a.:++ MTU - Neue Kaufchance?++ DEWB - Insider kaufen++ Atomkraft - Die Branche in einem ETF++ Anleihe - 8-Prozenter vom KranichIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!