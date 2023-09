DJ PTA-Adhoc: 3U HOLDING AG: 3U HOLDING beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 3.670.051 Aktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Marburg (pta/22.09.2023/12:45) - 3U HOLDING AG beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 3.670.051 Aktien

Marburg, Deutschland, 22. September 2023 - Der Vorstand der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 3.670.051 Aktien der Gesellschaft (dies entspricht bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft) im Wege eines freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots zu einem Angebotspreis von EUR 2,45 je Stückaktie zurückzukaufen.

Der Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von rund 9,4 % bezogen auf den arithmetischen Mittelwert der Kurse der Stückaktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des öffentlichen Kaufangebots.

Mit dem öffentlichen Aktienrückkaufangebot macht der Vorstand Gebrauch von der durch die Hauptversammlung vom 15. Mai 2023 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG. Die zurückgekauften Aktien können zu allen im Ermächtigungsbeschluss vorgesehenen Zwecken verwendet werden; präferierter Zweck ist jedoch der Einsatz als Akquisitionswährung bei dem Erwerb von anderen Unternehmen.

Die Annahmefrist beginnt am 5. Oktober 2023, 00:00 Uhr (MEZ) und endet vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung am 1. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ). Sofern im Rahmen des Angebots mehr als 3.670.051 Aktien zum Rückkauf eingereicht werden, werden die Annahmeerklärungen verhältnismäßig berücksichtigt, d.h. nach dem Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungsquote). Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Aktienrückkaufangebots und dessen Abwicklung sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die ab dem 5. Oktober 2023, auf der Internetseite der Gesellschaft (www.3u.net) im Bereich Investor Relations - Die Aktie - Aktienrückkauf sowie anschließend auch im Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de veröffentlicht werden wird.

Mitteilende Person:

Thomas Fritsche Head of Investor Relations Tel.: +49 6421 999-1200 Fax: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net

Emittent

3U HOLDING AG Frauenbergstr. 31-33 35039 Marburg Deutschland LEI: 529900VVQ4470YJ67K26 Handelsregister: Amtsgericht Marburg HRB 4680 SIN: DE0005167902 Handelsplätze: XETRA, Tradegate, Frankfurt, Berlin, Hamburg/Hannover, Düsseldorf, München, Stuttgart

Über 3U

Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Thomas Fritsche Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: ir@3u.net Website: www.3u.net

ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

