Höhere Zinsaufwendungen, Heizungsgesetz und abwartende Wohnungskäufer hinterließen im ersten Halbjahr auch Bremsspuren bei der The Grounds. Im ersten Halbjahr 2023 hat die The Grounds Real Estate Development AG Konzernumsatzerlöse in Höhe von 16,2 Mio. EUR (H1 2022; 21,4 Mio. EUR) erzielt. Grund für den Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war vor allem die abwartende Haltung vieler privater ...

