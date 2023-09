Bereits zum vierten Mal haben die Fondsfrauen in Zusammenarbeit mit der Universität Mannheim und KPMG Deutschland nun die Studie "Gender Diversity in der Asset Management-Industrie" durchgeführt. Insgesamt zeigen sich demnach Verbesserungen in der Gender Diversity der untersuchten Unternehmen, auch wenn diese der Studie nach nur langsam vorankommen. Mehr Bewerberinnen Beispielsweise ist der Anteil der Bewerberinnen gestiegen: 2020 lag der Anteil noch bei 26%. Im Geschäftsjahr 2022 hat er sich um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...