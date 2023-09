NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle nach einer Analystenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe sich auf dem Treffen gut präsentiert und sein Umsatzziel bis 2026 bestätigt, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für diese Mittelfristprognose müsse das Unternehmen jedoch hart arbeiten und sein Umsatzwachstum deutlich beschleunigen. Dabei bleibe das Umfeld unter anderem mit dem starken Dollar und anziehenden Zinsen schwierig. Der Experte hält die Ziele zwar für erreichbar, aber nicht in einem Wirtschaftszenario mit Rezession./tav/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 23:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2023 / 00:24 / BST



ISIN: US68389X1054

