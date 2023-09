DAX 40 Ausblick: Zinssorgen schnellen hoch - Fed-Sitzung wirkt nach

Die Aussicht auf anhaltend hohe Zinsen in den USA hat Anleger am Freitag den Appetit auf Wertpapiere genommen. In diesem Kontext können zinstragende Anlagen wie etwa US-Staatspapiere profitieren. Die Renditen für US-Staatstitel mit einer zehnjährigen Laufzeit notierten zuletzt bei rund 4,5 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit 2007. Aussicht auf anhaltend hohe Zinsniveaus in den USA verprellen Aktienanleger Die Erwartungen an Zinssenkungen in den USA sind spätestens seit der US-Notenbanksitzung vom vergangenen Mittwochabend wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen. Zwar hatte die US-Notenbank das Zinsniveau bei einer Spanne von 5,25-5,50 Prozent belassen, allerdings ihre Zinsprojektionen nach oben angepasst. Zudem signalisierte Fed-Chef Jerome Powell, dass noch weitere Zinserhöhungen möglich sind, um die Inflation nachhaltig zu bekämpfen.

Vor diesem Hintergrund bewerten Investoren die aktuelle Gemengelage an den Aktienmärkten offensichtlich neu. Länger anhaltende Zinsniveaus auf sonderbar hohem Terrain forcieren nämlich die Rezessionsängste. Somit bleibt auch das Risiko einer harten Landung der US-Wirtschaft präsent. Einkaufsmanager fallen gemischt aus - Zinssorgen hierzulande könnten aber an Schwung verlieren Für leichte Zuversicht dürfte nicht zuletzt auch der Ausgang der Einkaufsmanager für die Privatwirtschaft sowie Industrie- und Service-Sektor für die Eurozone gesorgt haben. So legte dieser im September um 0,4 auf 47,1 Zähler zu. Ökonomen hatten im Vorfeld mit einem Rückgang auf 46,5 Punkte gerechnet. Gegenteilig weist der PMI-Indikator allerdings weiterhin Anzeichen von Schwäche auf, welcher zum vierten Mal in Folge schrumpfte. In diesem Zusammenhang könnten jedoch die Erwartungen steigen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Zinsgipfel erreicht hat. Diese hatte vor acht Tagen das Leitzinsniveau in der Eurozone um 25 Basispunkte auf 4,5 Prozent angehoben. Aus charttechnischer Perspektive dürfte weiterhin die Unterstützungszone bei rund 15.450 Punkten interessant bleiben. Ein Unterschreiten besagter Hürde könnte weiteren Abwärtsdruck bis auf 15.000 Zähler initiieren. UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT KNOCK-OUT-ZERTIFIKATEN Steht man auf der Verkäuferseite (Put) (z.B. ISIN: DE000A23DC71) und meint, dass der Deutschland 40 Zukunft fällt, könnten Knock-Out-Zertifikate von IG mit einer Knock-out-Level, oberhalb der gegenwärtigen charttechnischen Widerstandszone bei 16.000 Punkten interessant werden. Bullisch eingestellte Trader (Call) (z.B. ISIN: DE000A23DBQ5) hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-out-Level unterhalb von 12.800 Punkten im Blick behalten. Möchten Sie selbst den Deutschland 40 handeln? Entscheiden Sie sich ob Sie sich long oder short positionieren möchten und eröffnen Sie Ihr eigenes CFD-Handelskonto oder üben Sie das Trading mit unserem CFD-Demokonto.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

