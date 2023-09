Neue Zinssorgen haben in den vergangenen Tagen das Geschehen an der Wall Street beherrscht und eine Korrektur ausgelöst. Nach der hawkishen Zinspause der Fed erhöhte sich nochmal der Abwärtsdruck im marktbreiten S&P 500. Der stark beachtete Index gab zuletzt drei Handelstage in Folge nach, wobei er am Donnerstag mit einem Minus von 1,64 % den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...