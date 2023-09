EQS-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

GRENKE: Erfolgreiche Debütemission des ersten Green Bonds



22.09.2023 / 13:39 CET/CEST

GRENKE: Erfolgreiche Debütemission des ersten Green Bonds Mit Rekord-Volumen von 500 Millionen Euro erstmals Benchmark-Niveau erreicht CEO Dr. Hirsch: "Sind auf dem nächsten Level angekommen" Baden-Baden, den 22. September 2023: Der GRENKE-Konzern, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat erstmals eine Anleihe platziert, die ausschließlich der Refinanzierung nachhaltiger Leasinggüter dient. Das Emissionsvolumen dieses ersten Green Bonds von GRENKE (ISIN XS2695009998) lag bei 500 Millionen Euro und erreichte damit den höchsten Wert einer Anleihe in der mehr als vierzigjährigen Geschichte des Leasingspezialisten. Die Nachfrage überstieg das Angebot deutlich. Der Zinssatz beträgt 7,875 Prozent p.a. und die Laufzeit 3,5 Jahre bis 06. April 2027. "Damit haben wir gleich zwei Meilensteine erreicht", betont CEO Dr. Sebastian Hirsch. "Mit unserem ersten Green Bond unterstützen wir den Mittelstand gezielt bei seiner grünen Transformation in den mehr als 30 Ländern, in denen wir aktiv sind. Gleichzeitig haben wir zum ersten Mal den Aufstieg in die Benchmark-Klasse geschafft. Das ist wichtig für unser geplantes Wachstum und bedeutet auch, dass wir auf dem nächsten Level angekommen sind." Ab einem Volumen von 500 Millionen Euro gilt eine Emission als Benchmarkanleihe und kann in einen Kapitalmarktindex aufgenommen werden. Beim GRENKE Green Bond handelt es sich um einen Use of Proceeds Bond, dessen Erlöse zweckgebunden sind für die Refinanzierung von als nachhaltig geltenden Objekten beispielsweise aus den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität sowie Ressourcen- und Abfallmanagement. Aktuell macht das E-Bike-Geschäft rund 80 Prozent des Green-Bond-Portfolios von GRENKE aus. Das Restvolumen verteilt sich auf Photovoltaik- und Solaranlagen, Ladeinfrastruktur, LED-Beleuchtung und Trinkwasseranlagen. Die Mittel werden sowohl für das bestehende Green-Economy-Geschäft als auch für dessen weiteren Ausbau eingesetzt. Die erste grüne Anleihe von GRENKE ging vor allem an institutionelle Anleger, also Vermögensverwalter, Fonds, Banken, Versicherer und Pensionsfonds. Den regionalen Schwerpunkt bildete Europa, insbesondere Anleger aus Deutschland, Großbritannien, Österreich und der Schweiz kauften den Titel. Bei einem Mindestanlagevolumen von nur 1.000 Euro spricht GRENKE mit seiner Debütemission auch Privatanleger an. Weitere Details zur neuen Anleihe unter:

Über GRENKE Der GRENKE Konzern (GRENKE) ist globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kund:innen erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.000 Mitarbeiter:innen (gemessen Vollzeitäquivalenten) in mehr als 30 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).





