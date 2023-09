Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue"), das nach Umsatz größte reine Gesundheitsunternehmen der Welt, gab heute bekannt, dass seine Finanzergebnisse für das am 1. Oktober 2023 zu Ende gehende dritte Quartal am 26. Oktober 2023 vor Börsenöffnung veröffentlicht werden.

Die Ergebnisse des dritten Quartals werden im Rahmen eines Konferenzgesprächs und Webcasts um 8.30 Uhr Eastern Time besprochen. Der Zugriff auf das Konferenzgespräch erfolgt in den USA über die Rufnummer 877-407-8835 bzw. 201-689-8779 für internationale Standorte. Ein Live-Webcast des Konferenzgesprächs wird unter https://investors.kenvue.com zur Verfügung gestellt. Eine Wiederholung wird ungefähr zwei Stunden nach der Live-Veranstaltung verfügbar sein.

Über Kenvue

Kenvue ist, gemessen am Umsatz, das weltweit größte Unternehmen im Bereich Verbrauchergesundheit. Unsere Kultmarken einschließlich AVEENO®, BAND-AID® Markenpflaster, JOHNSON'S®, LISTERINE®, NEUTROGENA® und TYLENOL® gehen auf eine mehr als hundertjährige Tradition zurück und werden durch Wissenschaft vorwärtsgetrieben. Sie werden von Fachleuten des Gesundheitswesens rund um den Globus empfohlen. Verbraucher, die unsere Produkte nutzen, um ihr tägliches Leben zu verbessern, können ihnen vertrauen. Unsere Teammitglieder verbindet eine digitale Denkweise, während sie einen Innovationsansatz verfolgen, der auf tiefgreifenden menschlichen Erkenntnissen beruht. Sie arbeiten jeden Tag daran, unseren Produkten einen Platz in den Herzen und dem Zuhause der Verbraucher zu verschaffen. Wir bei Kenvue sind davon überzeugt, dass die tägliche Pflege Menschen nicht nur gesund machen kann, sondern sie auch ganzheitlich macht. Weitere Informationen finden Sie unter www.kenvue.com.

Contacts:

Ansprechpartnerin für Investoren:

Tina Romani

Kenvue_IR@kenvue.com

Ansprechpartnerin für Medienvertreter:

Melissa Witt

media@kenvue.com