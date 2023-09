EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Peak Mining, ein Unternehmen der Northern Data Group, unterzeichnet einen Vertrag über USD 150 Mio. für flüssigkeitsgekühlte Mining-Hardware der nächsten Generation von MicroBT



22.09.2023 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESS RELEASE / IR NEWS



Peak Mining, ein Unternehmen der Northern Data Group, unterzeichnet einen Vertrag über USD 150 Mio. für flüssigkeitsgekühlte Mining-Hardware der nächsten Generation von MicroBT



Kaufvertrag USD 150 Mio. für die WhatsMiner M50-Serie der neuesten Generation von MicroBT

Kaufvertrag über neue Miner mit mehr als 7 EH/s Rechenleistung

Der Vertrag baut auf der langjährigen Zusammenarbeit der Northern Data Group mit MicroBT auf



Frankfurt am Main - 22. September 2023 - Peak Mining, ein globales Bitcoin-Mining-Unternehmen, das zur Northern Data Group gehört, hat heute den Kauf von WhatsMinern der neuesten Generation von MicroBT mit einer Rechenleistung von mehr als 7 Exahash/s (EH/s) in einem Gesamtvertragswert von USD 150 Mio. bekannt gegeben. Die Preise sind für die Modelle M53S+/M53S++ und M50S+/M50S++ festgelegt, wobei der Vertrag im Juni 2023 unterzeichnet wurde. Darüber hinaus hat Peak Mining die Option, weitere Hardware im Wert von USD 150 Mio. zu erwerben.

Peak Mining ist eines der ersten Unternehmen, das die neueste Mining-Technologie mit Flüssigkeitskühlung in dieser Größenordnung einsetzt, um sie an verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt zu verwenden. Die neue Hardware kann in wärmeren Klimaverhältnissen effizient gekühlt werden, hat einen geringeren Betriebs- und Wartungsaufwand und kann innerhalb der Garantiezeit übertaktet werden, um die Leistung und die Hashrate zu erhöhen. Die erste Charge der neuesten, flüssigkeitsgekühlten Miner der nächsten Generation wird voraussichtlich im Oktober 2023 geliefert und an unserem 30-MW-Standort in North Dakota installiert.

Darüber hinaus ermöglicht die Kaufvereinbarung die Stärkung des bestehenden Portfolios von Peak Mining in Vorbereitung auf das bevorstehende Halving, das für das zweite Quartal 2024 erwartet wird. Neu erworbene luftgekühlte Einheiten werden an bestehenden Standorten in Vorbereitung auf das bevorstehende Halving installiert.

Die Miner von MicroBT werden in den Vereinigten Staaten gefertigt, was die Arbeitsplätze vor Ort stärkt und einen größeren Teil der Wertschöpfungskette der Branche in einem ihrer größten Märkte sichert. Dieser neue Vertrag erweitert den bereits langfristigen Zugang von Peak Mining zur US-amerikanischen Produktionslinie in Partnerschaft mit Synos Corp. Peak Mining hat auch die Flexibilität, Hardware aus Thailand und China zu bestellen, um seine Lieferkette für seine globalen Operationen zu optimieren und den Ausbau zu beschleunigen.



Niek Beudeker, Managing Director bei Peak Mining, kommentiert: "Bei Peak Mining wollen wir den Standard für eine moderne Mining-Industrie setzen; wir verfolgen einen Ansatz, bei dem die Technologie im Vordergrund steht. MicroBT war schon immer führend bei neuen Mining-Technologien, und dieser jüngste Kauf bestätigt unser Vertrauen in die innovative und hochwertige Hardware des Unternehmens. Dadurch profitieren wir von insgesamt niedrigeren Investitionskosten pro effektivem Terahash und höherer Leistung sowie von mehr Flexibilität in Bezug auf die Effizienz in schwierigen Marktsituationen."



Der COO von MicroBT, Jordan Chen, kommentiert: "Dank der bedeutenden technologischen Fortschritte, die unsere Entwicklungsteams bei MicroBT erzielt haben, sind unsere neuen flüssigkeitsgekühlten M53+/M53S++ Miner unsere bisher leistungsstärksten und effizientesten Maschinen. Diese neuesten Maschinen zeichnen sich durch hohe Dichte, geringe Geräuschentwicklung, niedrige Ausfallrate und geringen Wartungsaufwand aus, sind für heiße Klimaverhältnisse geeignet und für die Zukunft des Bitcoin Minings konzipiert. Wir sind begeistert, dass Peak Mining sich dazu entschlossen hat, die Einführung dieser Hardware der nächsten Generation zu fördern und sind stolz darauf, das langfristige Wachstum des Unternehmens zu unterstützen."



Kirk Su, Eigentümer von Synos Corp, kommentiert: "Wir arbeiten seit vielen Jahren eng mit der Northern Data Group zusammen und freuen uns, das rasante Wachstum der MicroBT-Produktion in den USA fortzusetzen, jetzt mit der neuesten Mining-Hardware durch den jüngsten Kauf von Peak Mining."



Über Peak Mining:

Peak Mining treibt die Zukunft des Bitcoin-Netzwerks voran. Als Teil der Northern Data Group bieten wir branchenweit führende Betriebs- und Energieeffizienz beim Bitcoin-Mining durch die neueste Hardware sowie innovative Technologie und Infrastruktur. Mit unserer Mining-Tradition, die bis ins Jahr 2013 zurückreicht, haben wir seit über einem Jahrzehnt Innovationen hervorgebracht und sind seitdem an der Spitze der Branche. Unsere hochwertige Infrastruktur wurde speziell für den Betrieb des Mining-Netzwerks entwickelt, und wir sind bestrebt, kontinuierlich neue Effizienzpotenziale zu erschließen, die den Wert für unsere Investoren steigern. Wir schaffen langfristige Werte auf verantwortungsvolle Weise.



Über die Northern Data Group:

Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein Anbieter von energieeffizienter High Performance Computing (HPC)-Infrastruktur für Unternehmen und Forschungseinrichtungen, der GPU- und ASIC-basierte Lösungen einsetzt. Unsere flexible Rechenleistung treibt die Innovation in unseren drei Kerngeschäftsbereichen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Mit unserer HPC-Infrastruktur leisten wir Pionierarbeit bei anspruchsvollen Computing-Innovationen, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreiben. Unsere enge Zusammenarbeit mit branchenführenden Herstellern wie Gigabyte, AMD und NVIDIA ist von grundlegender Bedeutung für die Beschleunigung von Innovationen in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.



Über MicroBT:

MicroBT ( www.microbt.com ) ist ein auf Blockchain basierendes Technologieunternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Chips und Produkten mit integrierten Schaltkreisen konzentriert und Hochleistungs-Computing-Systemlösungen sowie technischen Service anbietet. MicroBT hat vor kurzem in den Vereinigten Staaten mit der Herstellung von Bitcoin-Mining-Hardware begonnen.



Über WhatsMiner:

WhatsMiner ( www.whatsminer.com ) ist eine führende Marke für Mining-Hardware und Chipdesign, die von MicroBT entwickelt wurde. Als eine der effizientesten und kosteneffektivsten Mining-Marken auf dem Markt wird WhatsMiner von Kunden auf der ganzen Welt im privaten und institutionellen Mining eingesetzt.



Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Leiter der Abteilung Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989



Medienanfragen:

Hawthorn Advisors

E-Mail: northerndata@hawthornadvisors.com

22.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com