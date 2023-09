HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Norma Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Analysten der Bank zählen in einer am Freitag vorliegenden Studie den Kochboxenversender Hellofresh, den Versicherer Allianz und den Verbindungstechnikspezialisten Norma Group zu ihren ESG-Top-Picks. Die Experten hoben mit Blick auf Norma Produkte für das Wassermanagement hervor. In diesem Bereich dürften die Erlöse auch zulegen. Zudem dürfte sich die operative Gewinnmarge erholen./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 16:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1H8BV3

