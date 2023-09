Die Alibaba-Aktie (A117ME) springt am Freitag im US-Handel vorbörslich um bis zu +5% hoch, weil laut einem Bloomberg-Bericht konkrete Schritte zum Börsengang des ersten Geschäftsbereichs kurz bevorstehen. Alibaba vorgestellt Die Alibaba Gruppe mit Sitz in Hangzhou ist der größte E-Commerce-Konzern Chinas. Das 1999 gegründete Unternehmen hat sich in den letzten Jahren zu einer riesigen Firmengruppe entwickelt mit zahlreichen Tochterunternehmen, etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...