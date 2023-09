Der Preis für Lithium, ein wichtiger Bestandteil der Elektrifizierung von Fahrzeugen, fällt am Spot-Markt in China, also im wichtigsten Automarkt der Welt, seit Monaten. Im Juni kostete eine Tonne noch 305.500 Yuan/Tonne (41.834 US-Dollar), mittlerweile ist er um 47,8% gefallen und kostet nun nur noch 161.500 Yuan/Tonne (22.115 US-Dollar). Seit seinem Höchststand im Oktober letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...