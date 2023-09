London (www.fondscheck.de) - Lee Collins, Head of Index Fixed Income bei Legal & General Investment Management (LGIM), kommentiert die Aufnahme Indischer Staatsanleihen in JP Morgans Schwellenländeranleihen-Index GBI-EM Global Diversified.Wir freuen uns über die Ankündigung von JP Morgan, dass Indien, der zweitgrößte Markt für Schwellenländer-Staatsanleihen, in den GBI-EM Global Diversified Index aufgenommen werden soll, so Lee Collins von LGIM. Ähnlich wie vor der Aufnahme chinesischer Staatsanleihen in die großen Indices im Jahr 2021 stehe Indien schon seit einigen Jahren auf der Agenda vieler Indexanbieter. Wie wir bei der Aufnahme anderer Schwellenländeranleihen-Märkte gesehen haben, unterstützen Marktteilnehmer die Aufnahme anfangs eher verhalten, so Lee Collins von LGIM weiter. Das ändere sich üblicherweise, sobald sie mit den länderspezifischen Zugangsvoraussetzungen vertrauter seien. ...

