Wien (www.fondscheck.de) - Flossbach von Storch vergrößert Vorstand - FondsnewsFlossbach von Storch hat Till Schmidt mit Wirkung zum 15. Oktober neu in seinen Vorstand berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Zustimmung der Aufsichtsbehörden liege bereits vor. Das habe der in Köln ansässige Vermögensverwalter mitgeteilt, dessen Führungsgremium damit künftig aus vier Mitgliedern bestehe: Den beiden Gründern Bert Flossbach und Kurt von Storch, Dirk von Velsen sowie Schmidt, der die Bereiche Compliance, Anti Money Laundering / Anti Financial Crime (AML/AFC), Risikocontrolling, Recht, Finance und Steuern verantworten wird. ...

