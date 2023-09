Kiel (ots) -Ferring feiert 50jähriges Jubiläum der Herstellung von Arzneimitteln am Standort Kiel: Ein Familientag für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Produktionsbesichtigung.Innerhalb zweier Generationen entwickelte sich das eigentümergeführte Unternehmen von einem schwedischen Forschungslabor zu einem der weltweit größten Hersteller und Anbieter von Peptidhormonen. Die Arzneimittelherstellung in Kiel begann im Jahre 1973 mit dem Bau eines ersten Produktionsgebäudes. Heute beschäftigt Ferring Deutschland in der Produktions- und Vertriebsgesellschaft in Kiel ca. 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und legte 2019 den Grundstein für einen weiteren Gebäudekomplex der Produktion, um mit der wachsenden Nachfrage Schritt zu halten.Weltweit repräsentieren ca. 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ferring in über 60 Ländern. Der Hauptsitz der Ferring-Gruppe ist in der Schweiz.Das umfassende Engagement in Kiel ist vor allem Ausdruck der Verbundenheit, die die Eigentümerfamilie Paulsen mit Schleswig-Holstein empfindet.So äußerte sich Frederik Paulsen in einer kurzen Ansprache: "Der Produktionsstandort Kiel repräsentiert seit jeher den Wachstumsmotor der Ferring-Gruppe. Kiel ist weltweit unser wichtigster Produktionsstandort für Sterilprodukte. In diesem Bereich ist Kiel das Kompetenzzentrum der Unternehmensgruppe. Die Stärkung von Kiel und Schleswig-Holstein ist mir darüber hinaus auch ein persönliches Anliegen und über das Jubiläum freue ich mich sehr".Für Frederik Paulsen ist es selbstverständlich, dass das 50jährige Jubiläum in Kiel den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewidmet und ein Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber den engagierten Ferringern ist, denn "bei Ferring zählen die Menschen".Auch der Geschäftsführer der Ferring GmbH Frans van den Braak zeigte sich sehr zufrieden: "Wir in Kiel sind stolz auf das Vertrauen, welches die Ferring-Gruppe in uns setzt!"Hintergrund zu FerringFerring ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Hormonpräparaten in unterschiedlichen Indikationsgebieten spezialisiert hat. Seit mehr als 60 Jahren entwickelt und vertreibt das Pharmaunternehmen seine Medikamente in Deutschland.Produktionsstätten befinden sich in Argentinien, China, Dänemark, Deutschland, Indien, Israel, Mexiko, Schottland, der Tschechischen Republik, Schweiz und den USA. In China, Israel, Dänemark, Indien, Japan, Schottland, Schweiz und den USA unterhält Ferring zusätzlich eigene Forschungszentren.Mit der Niederlassung von Ferring in Kiel entstand 1973 die erste Produktionsstätte.Die innovativen Präparate von Ferring werden vorwiegend zur Behandlung von Erkrankungen des Hormonhaushaltes eingesetzt, zur Diagnostik und Therapie im Bereich der gynäko-logischen Endokrinologie bei unerfülltem Kinderwunsch und der Geburtshilfe, der pädiatrischen Endokrinologie im Indikationsgebiet des Wachstumshormons, sowie bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen oder in der Urologie.Pressekontakt:Ferring GmbHDr. Sibille EngelsPressesprecherin Ferring DeutschlandWittland 1124109 KielOriginal-Content von: Ferring Arzneimittel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33116/5609645