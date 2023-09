Mercedes-Benz ist nach wie vor einer der Lieblinge der Analysten unter den traditionellen Automobil-Herstellern. Vor wenigen Tagen erneuerte Goldman Sachs die Kaufempfehlung für die Aktie. Am Donnerstag legte die kanadische Bank RBC nach.RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan bezieht sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die Prüfung der EU, ob die Einfuhrzölle für chinesische E-Autos angehoben werden sollen. Aktuell spürten die EU-Autobauer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...