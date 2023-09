Wie ist die Stimmung derzeit in der Ukraine? Ich habe in Kiew gelebt und aus dieser Zeit noch einige gute Kontakte - hier ein Stimmungsbild aus einem Land im Krieg. Mein Geschäftspartner und Freund leitet ein großes Logistikunternehmen in der Ukraine mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden. Er hat sich, aus einem kleinen Dorf kommend, diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...