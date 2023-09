Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US74019L5030 Precipio Inc. 22.09.2023 US74019L6020 Precipio Inc. 25.09.2023 Tausch 20:1

CA98936C1068 Zenith Energy Ltd. 22.09.2023 CA98936C8584 Zenith Energy Ltd. 25.09.2023 Tausch 10:1

CA3502676057 Great Pacific Gold Corp. 22.09.2023 CA39115A1075 Great Pacific Gold Corp. 25.09.2023 Tausch 1:1

US8265985007 Sigma Additive Solutions Inc. 22.09.2023 US8265986096 Sigma Additive Solutions Inc. 25.09.2023 Tausch 20:1

CA1973091079 The Cannabist Company Holdings Inc. 22.09.2023 CA13765Y1034 The Cannabist Company Holdings Inc. 25.09.2023 Tausch 1:1

