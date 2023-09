Kalenderwoche 38 am Anleihe-Markt - die Zeichnungsphase für die neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3510K1) der Deutsche Rohstoff AG geht in den Endspurt. Noch bis kommenden Montag um 12 Uhr kann die Anleihe mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro und einer jährlichen Verzinsung von 7,50% p.a. gezeichnet werden. Das Umtauschangebot an Alt-Anleger der Anleihe 2019/24 ist bereits seit dieser Woche beendet. Die neue Deutsche Rohstoff-Anleihe 2023/28 soll ab dem 27. September 2023 im Open Market der Börse Frankfurt notieren. Der GRENKE-Konzern hat in dieser Woche erstmals einen Green Bond platziert, der ausschließlich der Refinanzierung nachhaltiger Leasinggüter dient. Das Emissionsvolumen des GRENKE-Green Bonds (ISIN: XS2695009998) beträgt 500 Millionen Euro, es ist die volumentechnisch größte Anleihe in der mehr als vierzigjährigen Geschichte des Leasingspezialisten. Der Zinssatz des Green Bonds beträgt 7,875 % p.a. und die Laufzeit beträgt 3,5 Jahre ...

