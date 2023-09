Der Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien ist immens und wird sich noch vergrößern. Lithium dürfte sich weiterhin auf dem Siegeszug befindenElektrofahrzeuge und viele mobile Geräte kommen nicht ohne die Lithium-Ionen-Batterien aus. Auch wenn an Ersatzmöglichkeiten geforscht wird, so werden diese Batterien noch lange dominieren. So besitzen Metall-Ionen- oder Metall-Luft-Batterien Nachteile gegenüber den Lithium-Ionen-Batterien. Die Energiedichte ist geringer und Technologien sind noch lange nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...