Die auf Restrukturierungen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Mutares zeigt momentan, wie es aussieht, wenn man sich das Thema Börse und Investor Relations wirklich ernsthaft auf die Fahnen schreibt: Das gilt nicht nur für die weiterhin sehr rege Transaktionstätigkeit, die kürzlich einen vorläufigen Höhepunkt in dem Verkauf des britischen Spezialstahlanbieters SMP mit einem Mittelzufluss von rund 150 Mio. Euro ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Mutares, Enapter appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...