Dem jüngsten Kursrückfall an der Wall Street folgt am Freitag ein Erholungsversuch. Nachdem die Aussicht auf vermutlich noch eine längere Periode mit hohen Zinsen die Anleger in den vergangenen Handelstagen vergrätzt hatte, trauen sich vor dem Wochenende einige Mutige vor und nutzen die günstigeren Kurse für sich. Für die Apple ist die freundliche Stimmung wichtig, denn die Aktie notiert an einer kritischen Stelle.Viele Börsianer an der Wall Street wurden von der restriktiven Haltung der US-Notenbank ...

