Das Commerzbank-Management trifft sich kommende Woche, um die Strategie für die Zeit nach der laufenden Sanierung 2024 zu besprechen. Offiziell sollten Anleger darüber mit den Zahlen zum dritten Quartal am 8. November informiert werden. Nun wurden jedoch aktuelle Überlegungen durchgestochen, die Aktie geht auf Tauchstation.Die Commerzbank rechnet einem Medienbericht zufolge bis 2026 mit steigenden Gewinnen und will davon mehr an ihre Eigentümer weitergeben. Im Rahmen der neuen Strategie peile der ...

