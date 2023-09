ATX Charttechnik-Ausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX schafft es in dieser Woche genau bis zu seiner 200-Tage-Linie, an der er dann letztendlich abprallt. Auf Wochensicht steht ein Minus von 1,5% zu Buche. Die kurzfristigen technischen Indikatoren haben schnell gedreht, lediglich das Parabolic System sieht den zarten Aufwärtstrend noch intakt. Bemerkenswert ist die geringe Volatilität des österreichischen Leitindex. Die monatelange Seitwärtsbewegung führt zu einer Einengung der Bollinger Bände, ein baldiger Ausbruch ist beinahe vorprogrammiert. Eine wöchentliche Betrachtung der Candlesticks zeigt, dass der ATX nun seit vier Wochen seine 50-Wochen-Linie testet, deren Aufwärtsbewegung langsam an Dynamik gewinnt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage ...

