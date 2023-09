Aufgrund der weiterhin hone Zinsen rücken Value-Aktien wieder in den Fokus von Investoren. Mit welchem Fonds und welchem ETF Anleger profitieren können. In Zusammenarbeit mit Valentin Redl Value Investing: Die Renaissance An der Börse gibt es eine Strategie, die sich mehr oder weniger über die Jahrzehnte bewährt hat - das Value Investing. Hierbei handelt es sich um die Auswahl von Aktien etablierter Unternehmen, die nach sorgfältiger Fundamentalanalyse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...