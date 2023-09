© Foto: picture alliance / CFOTO



Der chinesische Internetriese Alibaba Group plant nach der Aufspaltung des Gesamtkonzerns den Börsengang einzelner Geschäftsbereiche. Die Logistiksparte Cainiao könnte offenbar als erstes dran sein. Die Hintergründe.

Die chinesische Alibaba Group plant offenbar einen Börsengang ihrer Logistiksparte Cainiao Network Technology in Hongkong. Ein entsprechender Antrag solle bereits in der kommenden Woche bei den zuständigen Behörden eingereicht werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf Insider.



Die Alibaba Group wolle mit dem Börsengang mindestens eine Milliarde US-Dollar einnehmen, es sei aber noch zu früh, um über die genau Bewertung zu mutmaßen, sagten die Personen, die namentlich nicht genannt werden wollten, da es sich um vertrauliche Informationen handele. Es sei noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden und die Details könnten sich noch ändern.

Die Aktie von Alibaba legten am Freitag in Hongkong nach dem Bericht von Bloomberg weiter zu. Sie stieg um bis zu 4,4 Prozent und verzeichnete damit den größten Anstieg seit fast einem Monat.

Unabhängig davon hat Alibaba den Börsengang seiner Lebensmittelkette Freshippo in Hongkong wegen der schwachen Nachfrage nach Konsumgüteraktien in China auf Eis gelegt.

Alibaba hatte Cainiao 2013 mitbegründet, um ein Vertriebsrückgrat für seine aufstrebenden chinesischen E-Commerce-Plattformen zu schaffen. Später übernahm der chinesische Technologieriese die Kontrolle über das Unternehmen. Cainiao ist Alibaba in die globale E-Commerce-Arena gefolgt und wickelt Pakete für Millionen von Händlern und Marken auf Plattformen wie AliExpress und Lazada in Südostasien ab.

Cainiao verspricht auf seiner Website, Pakete in China innerhalb von 24 Stunden und weltweit innerhalb von 72 Stunden zuzustellen. Das Unternehmen betreibt mehr als 300 internationale Routen und arbeitet mit mehr als 3.000 Logistikpartnern zusammen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion