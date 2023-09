Richy schaut wieder gemeinsam mit Markus Miller in die Welt der Kryptowährungen und Finanzmärkte! In diesem Video sprechen die beiden darüber, wieso sich die Kryptowelt oft in die Lager Bitcoiner und Altcoiner teilt. Auch die Themen Ethereum Staking, institutionelle Anleger, steuerliche Aspekte des Stakings und aktuelle rechtliche Auseinandersetzungen, insbesondere im Zusammenhang mit XRP werden angeschnitten. Erfahre mehr über die Bedeutung von Stablecoins in Zahlungssystemen wie PayPal, mobiles Bezahlen und die wachsende Rolle von Blockchain und künstlicher Intelligenz in der Finanzbranche. Außerdem werfen Richy und Markus einen Blick auf digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) und deren potenzielle Auswirkungen auf das traditionelle Bankgeschäft und decken verschiedene Aspekte von Betrugsmails und Identitätsmissbrauch im Zusammenhang mit Kryptowährungen auf.