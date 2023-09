Am Sonntag wird es ernst. Dann entscheidet ein kleines Dorf in Niederbayern darüber, ob BMW eine Giga-Fabrik für Elektrobatterien bauen darf - oder nicht. 100 Hektar unbebauter Gäuboden stehen dafür in Straßkirchen bei Straubing zur Verfügung. Von hier aus sollen ab 2025 die bayerischen BMW-Produktionswerke Dingolfing, München und Regensburg mit Batterien versorgt werden. Der Landkreis hatte sich D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...