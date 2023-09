DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Regierung erwartet weiter Unterstützung der Ukraine durch Polen

Die Bundesregierung erwartet, dass Polen die Ukraine auch weiterhin in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland unterstützen wird. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, die Bundesregierung begrüße die Klarstellung des polnischen Präsidenten Andrzej Duda, dass es sich bei den Aussagen des polnischen Regierungschefs Mateusz Morawiecki zu künftigen Waffenlieferungen an die Ukraine lediglich um neue Waffenankäufe für die polnische Armee handle. Hebestreit betonte zudem, dass Deutschland und auch die anderen Unterstützerländer durch die Militärhilfen an die Ukraine die eigene Verteidigungsfähigkeit nicht aufs Spiel setzen würden.

Ukrainische Armee bekennt sich zu "erfolgreichem Angriff" auf der Krim

Die ukrainische Armee hat den Angriff am Freitag auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim für sich reklamiert. "Am 22. September, gegen 12.00 Uhr, haben die ukrainischen Verteidigungskräfte einen erfolgreichen Angriff auf das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte Russlands im vorübergehend besetzten Sewastopol ausgeführt", teilte der Pressestab der ukrainischen Armee im Onlinedienst Telegram mit.

EU-Staaten besprechen Glyphosat-Zulassung - Özdemir wirbt für "Nein"

Die EU-Staaten haben sich mit der möglichen erneuten Zulassung von Glyphosat für weitere zehn Jahre befasst. Der entsprechende Vorschlag der Kommission stand am Freitag im Ausschuss der Ständigen Vertreter in Brüssel zur Debatte. Der deutsche Vertreter in dem Gremium machte sich nach Angaben aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium für eine innerhalb des Hauses von Minister Cem Özdemir (Grüne) abgestimmte Position stark.

S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft im September verlangsamt

Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im September verlangsamt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 50,1 von 50,2 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Fed/Collins schließt weitere Zinserhöhungen nicht aus

Susan Collins, Präsidentin der Bostoner Fed, sieht weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank als möglich an. Die Zinssätze werden wahrscheinlich "höher für länger bleiben werden als frühere Prognosen vermuten ließen." Es gebe zwar vielversprechende Anzeichen dafür, dass sich die Inflation weiter verlangsame, sagte Collins am Freitag in einer Rede in Boston, "aber ich höre immer wieder von den Herausforderungen, vor denen Haushalte und Unternehmen im Zusammenhang mit einer zu hohen Inflation stehen."

Einflussreicher US-Senator wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt

Der einflussreiche demokratische US-Senator Robert Menendez ist wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt worden. Die Bundesstaatsanwaltschaft von New York wirft dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Senats in der am Freitag vorgelegten Anklage vor, von drei Geschäftsleuten aus dem Bundesstaat New Jersey von 2018 an hunderttausende Dollar an Schmiergeldern angenommen zu haben.

Netanjahu sieht Israel an Schwelle zu Abkommen mit Saudi-Arabien

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich bei der UN-Generaldebatte optimistisch über die Chancen einer baldigen Normalisierung der Beziehungen seines Landes zu Saudi-Arabien gezeigt. Beide Länder stünden an der Schwelle; zu einem historischen Frieden;, sagte Netanjahu am Freitag vor der UN-Vollversammlung in New York.

