Auf den Weltraum konzentrieren sich immer mehr wirtschaftliche Interessen. Der Abbau von Ressourcen im All, darum kümmern sich bereits weltweit Startups. Diese erforschen den Abbau von Rohstoffen auf Asteroiden. Im All abgebautes Material zu verkaufen, zum Beispiel um Raumfahrtzeuge damit zu versorgen, das wäre doch eine feine Sache. Gesetzliche Regeln dazu gibt es bereits in den USA und in Luxemburg. Allerdings ist die Frage, ob sich so etwas rechnet, nicht einfach. Mit Spannung wird im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...