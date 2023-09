Die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen stellt viele Hersteller vor große Herausforderungen, wie Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer im wallstreetONLINE-Interview erklärt. Eine Lithium-Batterie eigne sich in vielen Fällen nicht für Busse und LKW, stattdessen sind Wasserstoffsysteme gefragt. Nicht nur, dass es bei Nutzfahrzeugen verschiendene Lösungen beim Antrieb braucht, auch die Stückzahlen sind deutlich kleiner als bei gewöhnlichen Pkw. Keine einfache Lage für die Hersteller, die in Kooperationen gemeinsame Lösungen suchen. Wie Dudenhöffer die neue Zusammenarbeit von Daimler Truck und Toyota sieht, und was für die Branche auf dem Spiel steht: Jetzt im Video!