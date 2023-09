Die Aktie von Meta Platforms legen heute wieder zu, nachdem es in der laufenden Woche vor dem Fed-Zinsentscheid am Mittwoch bergab ging. Die Papiere könnten in den nächsten drei Monaten deutlich anziehen, angetrieben durch Werbung und künstliche Intelligenz. Das denken jedenfalls die Experten der Citigroup.Citi-Analyst Ronald Josey stuft Meta mit "Buy" und einem Kursziel von 385Dollar ein, was einen Anstieg von 30Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Aktie am Donnerstag impliziert. Josey hat außerdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...